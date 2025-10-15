Белорусскую туристку продали на органы Мьянме и сожгли ее тело

Белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и сожгли ее тело, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, девушка поехала работать в Таиланд, но попала в мошеннический центр, где обманывают людей на деньги. Однако иностранка не принесла достаточно доходов работодателям в роли «модели».

Канал отмечает, что девушка искала работу за границей, прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума ее вывезли в Мьянму, где сделали рабыней. В обязанности входило «быть красивой», обслуживать «хозяев» и вымогать из богатых людей деньги. Туристка пропала с радаров 4 октября.

Изначально за тело белоруски потребовали с семьи $500 тыс., а несколько дней спустя сообщили, что ее кремировали. Семья в настоящий момент ведет переговоры о транспортировке праха на родину.

Ранее стало известно, что туристку из Читы обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму и продали в рабство. По данным знакомой пострадавшей, россиянка приехала в Бангкок для работы моделью. Девушку заставляли обманывать людей, торгуя лицами и телами.