Стало известно, как россиянам помогут в борьбе с кибермошенниками ФИБР: кол-центр будет принимать обращения граждан по действиям кибермошенников

Кол-центр ФИБР будет реагировать на обращения россиян, которые пострадали от действий кибермошенников, заявил NEWS.ru глава Федерации информационной безопасности и кибербезопасности Антон Трегубов на полях Международного Муниципального Форума стран БРИКС. По его словам, граждане обычно идут в полицию, которая профильно не ведет этот вопрос. Однако с карточки у жертвы афериста могут списать деньги или украсть личные данные.

И они (граждане. — NEWS.ru) могут сделать нам обращение, и наша федерация, наш колл-центр сразу же отреагирует и отправит это в нужную структуру, которая этим будет заниматься, тем самым человеку сокращать время и решить его проблему здесь и сейчас, — подчеркнул Трегубов.

Глава ФИБР отметил, что существует большая многогранная площадка, где будут созданы комитеты. Задача Федерации заключается в том, чтобы воссоединить IT-специалистов, крупных игроков бизнеса и государства в единое целое. Сейчас ФИБР делает мост между этими сферами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием. Глава государства отмечал, что оно стало возможным благодаря поддержке большинства стран мира российской инициативы.