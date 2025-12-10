Эскалация конфликта лишила домов жителей Камбоджи и Таиланда Около 530 тыс. жителей Камбоджи и Таиланда эвакуировались на фоне конфликта

Эскалация конфликта между Камбоджей и Таиландом привела к массовой эвакуации граждан в приграничных районах, передает ТАСС. К 10 декабря примерно 530 тыс. человек были вынуждены покинуть дома.

По информации Минобороны Камбоджи, 37,1 тыс. семей — около 127,1 тыс. человек — нашли убежище в шести провинциях. В результате обстрелов погибло семь мирных жителей. Тайские власти сообщили, что к 8 декабря эвакуированы более 400 тыс. жителей приграничных провинций.

Столкновения между странами начались 7 декабря. Королевская армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы вели артиллерийский огонь по таиландским позициям в приграничной зоне, после чего ВВС Таиланда нанесли ответные удары по военной инфраструктуре Камбоджи. Сухопутные войска Таиланда сообщили об обстрелах территории Камбоджи из реактивных систем, включая BM-21, и применении дронов-камикадзе.

По последним данным, погибло не менее семерых камбоджийских военнослужащих и пятеро тайских. Ситуация на границе остается напряженной, власти обеих стран призывают к спокойствию и координации действий для минимизации ущерба населению.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что Камбоджа пока не выходила на контакт для решения конфликта. Политик утверждает, что ситуация на границе двух государств находится под контролем.