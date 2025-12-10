Известного оперного певца зарезал собственный сын

В США арестован сын известного оперного певца Джубиланта Сайкса, сообщает телеканал ABC News. Мужчину подозревают в убийстве собственного отца.

Полиция обнаружила тело 71-летнего исполнителя с ножевыми ранениями в его доме в калифорнийской Санта-Монике. Трагедия произошла 8 декабря. Правоохранители приехали по вызову супруги погибшего.

На месте преступления находился 31-летний сын певца, Майка Сайкс. Молодой человек не сопротивлялся при задержании, и ему уже предъявлено официальное обвинение. Орудие убийства было найдено и изъято с места преступления.

Представитель полиции Льюис Гилмор сообщил, что у подозреваемого ранее были проблемы с психическим здоровьем. Материалы дела направлены в прокуратуру Лос-Анджелеса.

Погибший певец известен участием в записи 2009 года для премии «Грэмми» произведения Леонарда Бернстайна «Месса» в сопровождении хора университета Моргана и Балтиморского симфонического оркестра.

