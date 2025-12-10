ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:34

Известного оперного певца зарезал собственный сын

ABC: сын американского оперного певца Сайкса подозревается в убийстве отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В США арестован сын известного оперного певца Джубиланта Сайкса, сообщает телеканал ABC News. Мужчину подозревают в убийстве собственного отца.

Полиция обнаружила тело 71-летнего исполнителя с ножевыми ранениями в его доме в калифорнийской Санта-Монике. Трагедия произошла 8 декабря. Правоохранители приехали по вызову супруги погибшего.

На месте преступления находился 31-летний сын певца, Майка Сайкс. Молодой человек не сопротивлялся при задержании, и ему уже предъявлено официальное обвинение. Орудие убийства было найдено и изъято с места преступления.

Представитель полиции Льюис Гилмор сообщил, что у подозреваемого ранее были проблемы с психическим здоровьем. Материалы дела направлены в прокуратуру Лос-Анджелеса.

Погибший певец известен участием в записи 2009 года для премии «Грэмми» произведения Леонарда Бернстайна «Месса» в сопровождении хора университета Моргана и Балтиморского симфонического оркестра.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым сына первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка Дмитрия. На его теле обнаружили множество ранений, а в руке — нож. По данным источников, характер травм указывает на борьбу.

США
убийства
певцы
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.