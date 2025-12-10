ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 13:28

«Не только же в Индию вам летать!»: Путин пообещал посетить одну страну

Путин пообещал приехать в Индонезию

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Индонезии Прабово Субианто приехать в страну в 2026 или 2027 году. Он также отметил надежность отношений двух государств в сфере военно-технического взаимодействия. Переговоры Путина и Субианто в Кремле транслирует «Россия 1».

Взаимоотношения между военными ведомствами развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия, — подчеркнул глава российского государства.

Субианто пошутил, что Путин должен ездить с визитами не только в Индию. Он отметил, что индонезийская сторона подстроится под расписание российского президента.

Ранее Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Он подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

До этого Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в телефонных переговорах выразили уверенность в углублении двустороннего сотрудничества. Они также подтвердили, что намерены продолжить взаимные визиты.

Владимир Путин
Индонезия
Россия
визиты
Прабово Субианто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.