Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле

«Не только же в Индию вам летать!»: Путин пообещал посетить одну страну Путин пообещал приехать в Индонезию

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Индонезии Прабово Субианто приехать в страну в 2026 или 2027 году. Он также отметил надежность отношений двух государств в сфере военно-технического взаимодействия. Переговоры Путина и Субианто в Кремле транслирует «Россия 1».

Взаимоотношения между военными ведомствами развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия, — подчеркнул глава российского государства.

Субианто пошутил, что Путин должен ездить с визитами не только в Индию. Он отметил, что индонезийская сторона подстроится под расписание российского президента.

Ранее Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Он подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.

До этого Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в телефонных переговорах выразили уверенность в углублении двустороннего сотрудничества. Они также подтвердили, что намерены продолжить взаимные визиты.