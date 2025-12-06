Путин и Жапаров сделали важное заявление о сотрудничестве

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в ходе телефонных переговоров выразили уверенность в углублении двустороннего сотрудничества. Также стороны подтвердили, что намерены продолжить взаимные визиты, передает Telegram-канал главы Киргизии.

Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — указали в пресс-службе лидера Киргизии.

Главы государств отметили, что между странами сложились крепкие отношения дружбы, сотрудничества и партнерства. В ходе разговора также подчеркивалось, что ключевым для сторон событием стал недавний визит Путина в Киргизию. В пресс-службе добавили, что поездка придала импульс стратегическому сотрудничеству стран по всему спектру двусторонней повестки.

Ранее Путин направил поздравление Жапарову по случаю дня рождения. В сообщении глава государства заявил, что страны продолжат укреплять многоплановые связи. Российский лидер отметил личный вклад президента Киргизии в развитие стратегического партнерства между двумя государствами.