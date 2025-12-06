ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 15:06

Путин и Жапаров сделали важное заявление о сотрудничестве

Путин и Жапаров выразили уверенность в углублении сотрудничества

Садыр Жапаров и Владимир Путин Садыр Жапаров и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в ходе телефонных переговоров выразили уверенность в углублении двустороннего сотрудничества. Также стороны подтвердили, что намерены продолжить взаимные визиты, передает Telegram-канал главы Киргизии.

Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,указали в пресс-службе лидера Киргизии.

Главы государств отметили, что между странами сложились крепкие отношения дружбы, сотрудничества и партнерства. В ходе разговора также подчеркивалось, что ключевым для сторон событием стал недавний визит Путина в Киргизию. В пресс-службе добавили, что поездка придала импульс стратегическому сотрудничеству стран по всему спектру двусторонней повестки.

Ранее Путин направил поздравление Жапарову по случаю дня рождения. В сообщении глава государства заявил, что страны продолжат укреплять многоплановые связи. Российский лидер отметил личный вклад президента Киргизии в развитие стратегического партнерства между двумя государствами.

Садыр Жапаров
Владимир Путин
Киргизия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потрясающие: в Херсонской области оценили итоги ТИЭФ-2025
Дуров обвинил Евросоюз в попытке ввести тотальную цензуру в интернете
В Британии увидели риски изъятия замороженных активов России
Петербургская полиция пошла на отчаянный шаг из-за подростков с пистолетами
Домовые чаты, вход на «Госуслуги», Путин: нововведения MAX, что изменится
Зеленский придумал новую причину для увеличения западной помощи
В Госдуме оценили реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа
«Золотое время для Единой лиги ВТБ»: Корстин об изоляции и уходе спонсоров
Молодая россиянка жестоко избила годовалого малыша
Мошенники выманили у школьницы 82 тыс. рублей за доступ к Roblox
Ветеринары подарили шанс на счастливую жизнь принесенному на усыпление псу
Дрозденко предупредил об опасности после атаки БПЛА на Ленобласть
«Жить становится интереснее»: бойцы СВО обретают профессию и новые смыслы
Суд арестовал организатора налоговой схемы на 13,5 млн рублей
«Знания и любовь к Отечеству»: в ХТУ назвали ценности высшего образования
«Куда смотрит Брижит?»: украинская журналистка о резиденции Макрона
Боец MMA устроил спарринг с памятником и попал под уголовку: что за скандал
Американист предрек последствия кризиса переговоров между США и Украиной
«Не доверять никому»: глава МИД Турции о нюансах переговоров по Украине
Банда подростков рассекала по Петербургу с ножами, дубинками и ракетницами
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.