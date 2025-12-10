Раскрыто место падения Ан-22 под Иваново Рухнувший Ан-22 лежит в Уводьском водохранилище в 150 метрах от берега

Транспортный самолет Ан-22 «Антей», упавший в Уводьское водохранилище под Иваново, по предварительным данным находится на пятиметровой глубине примерно в 150 метрах от берега, рассказал представитель экстренных служб РИА Новости. Место падения воздушного судна обнаружено вблизи деревни Иванково.

Место падения Ан-22 «Антей» обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пять метров вблизи деревни Иванково, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной информации, экипаж самолета Ан-22, упавшего в Ивановской области, погиб. До этого было известно, что на борту воздушного судна находились семь человек.

Кроме того, в правительстве Ивановской области сообщили, что на месте падения военно-транспортного самолета создан оперативный штаб. В данный момент ведутся поисково-спасательные работы.

Также в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что военные следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам после крушения Ан-22. Воздушное судно потерпело катастрофу 9 декабря во время испытательного вылета.