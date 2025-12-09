Раскрыты подробности об упавшем в Ивановской области самолете Mash: экипаж упавшего в Ивановской области самолета погиб

Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж упавшего в Ивановской области самолета Ан-22, по предварительным данным, погиб. Ранее сообщалось, что на борту находились семь человек.

Как сказано в материале, сейчас продолжаются поиски выживших. По данным Mash, самолет упал в Уводьковское водохранилище в районе деревни Иванково.

