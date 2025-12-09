ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:53

Раскрыты подробности об упавшем в Ивановской области самолете

Mash: экипаж упавшего в Ивановской области самолета погиб

Самолет Ан-22 Самолет Ан-22 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж упавшего в Ивановской области самолета Ан-22, по предварительным данным, погиб. Ранее сообщалось, что на борту находились семь человек.

Как сказано в материале, сейчас продолжаются поиски выживших. По данным Mash, самолет упал в Уводьковское водохранилище в районе деревни Иванково.

Ранее легкомоторный самолет американского производства Piper PA-31T потерпел крушение при взлете из аэропорта Парамилло в венесуэльском городе Сан-Кристобаль. Сразу после отрыва от земли воздушное судно резко накренилось и рухнуло около ВПП.

До этого в американском городе Дартмут, штат Массачусетс, упал и загорелся легкомоторный самолет, два человека погибли. Предположительно, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. Журналисты сообщили, что ЧП случилось на фоне сильного шторма с мощным ветром и дождем.

В конце сентября бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами.

