22 октября 2025 в 21:21

Два человека сгорели заживо при крушении самолета

В Венесуэле два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкомоторный самолет американского производства Piper PA-31T потерпел крушение при взлете из аэропорта Парамилло в венесуэльском городе Сан-Кристобаль, передает Telegram-канал SHOT. Сразу после отрыва от земли воздушное судно резко накренилось и рухнуло около ВПП.

После крушения самолет загорелся, пилот и пассажир погибли на месте. В настоящее время специальные службы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в американском городе Дартмут, штат Массачусетс, упал и загорелся легкомоторный самолет, два человека погибли. Предположительно, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. Журналисты сообщили, что ЧП случилось на фоне сильного шторма с мощным ветром и дождем.

До этого инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

В конце сентября бизнес-джет Learjet 55 потерпел крушение при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами.

Венесуэла
крушения
самолеты
происшествия
