Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 20:37

В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна

Минбезопасности США предупредило о росте проблем в авиасообщении из-за шатдауна

Фото: Camilo Freedman/Global Look Press

Задержки рейсов в США будут увеличиваться из-за шатдауна, заявила помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, ситуация ухудшается каждый день, так как сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA) остаются без зарплаты и вынуждены пропускать работу.

С каждым днем американцы будут сталкиваться с увеличением задержек и проблем, связанных с тем, что сотрудники Управления транспортной безопасности не получают зарплату, — подчеркнула Маклафлин.

Она также добавила, что у многих сотрудников на счетах осталось всего несколько десятков долларов. Им приходится выбирать: либо ехать на неоплачиваемую работу, либо искать деньги на еду, чтобы прокормить семью.

Ранее глава Национального экономического совета США Кевин Хассет предупредил, что приостановка работы правительства наносит больший урон экономике, чем предполагалось. Особенно, по его мнению, пострадали сферы путешествий и развлечений. Кризис возник из-за провала переговоров между республиканцами и демократами о бюджете.

