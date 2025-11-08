Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС

Киев может использовать сообщения об остановке государственных теплоэлектростанций для получения дополнительной помощи от Европы и США в энергетической сфере, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, подобные заявления не всегда отражают реальное положение дел и могут быть частью информационной стратегии украинских властей, передает Lenta.ru.

Украина очень мало накопила газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона. Плюс Россия наносила дополнительные удары по объектам газовой инфраструктуры, то есть по добычным объектам страны. Украина хотела экономить газ и подать отопление чуть ли не в декабре. Но теперь, я думаю, <…> они быстрее начнут отопительный сезон, — объяснил Юшков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина вынуждена использовать оставшиеся три АЭС и получать генераторы из западных стран, чтобы обеспечить себя электроэнергией. По его словам, Киев продолжает надеяться на помощь Запада, в том числе на конфискацию российских активов.