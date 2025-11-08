Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыты планы на путешествия Трампа

Bloomberg: Трамп планирует больше путешествовать перед выборами в конгресс

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить количество поездок в рамках предвыборной кампании перед промежуточными выборами в конгресс в 2026 году, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, такая стратегия связана с желанием американского лидера избежать повторения сценария своего первого срока, когда демократы получили контроль над палатой представителей.

Как сообщают источники, близкие к Белому дому, Трамп стремится предотвратить ситуацию, при которой его законодательная инициатива может быть заблокирована. Тогда, после поражения на промежуточных выборах, администрация президента столкнулась с приостановкой законодательной повестки и двумя попытками объявления импичмента.

По данным инсайдеров, американский лидер намерен более активно путешествовать по стране, чтобы усилить поддержку избирателей и обеспечить благоприятный для своей партии исход будущих выборов.

Ранее сообщалось, что шатдаун в США, начавшийся в полночь 1 октября, стал самым продолжительным в истории страны. Прежний рекорд был установлен в период с 2018 по 2019 год во время первого президентского срока Трампа.

