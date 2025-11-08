Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 20:41

«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе

МИД Белоруссии: Вильнюс перекладывает на Минск вину за ситуацию с границей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Литовские власти вводят в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь возложить вину за сложившуюся на границе ситуацию на Минск, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии. Там подчеркнули, что с удивлением отнеслись к подобным сообщениям.

Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что существует установленный порядок пересечения границы, и именно Литва приняла решение о ее закрытии. В ведомстве указали, что, как только литовская сторона откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди.

Белорусский МИД также выразил надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений между странами.

Ранее в Государственном таможенном комитете Белоруссии заявили, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе приведет к значительным финансовым потерям для литовских компаний. В ведомстве подчеркнули, что власти Литвы не в полной мере осознают негативные экономические последствия данного решения для своих предпринимателей.

