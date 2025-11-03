Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:26

В Белоруссии предупредили Литву о последствиях закрытия границы

ГТК Белоруссии: в Литве не осознают последствий закрытия границы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на литовско-белорусской границе приведет к значительным финансовым потерям для литовских компаний, заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии (ГТК). В ведомстве подчеркнули, что власти Литвы не в полной мере осознают негативные экономические последствия данного решения для своих предпринимателей.

Литовские власти, видимо, не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов перевозчиков негативным образом скажутся на экономическом состоянии своих же предприятий, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе ГТК Белоруссии сообщили, что подготовленный Вильнюсом план полного закрытия границы с Белоруссией расценивается в Минске как недружественный шаг. Представители ведомства предупредили о предстоящих ограничениях для коммерческих структур, а также водителей грузового и легкового транспорта.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «мелким» решение литовских властей о закрытии контрольных пунктов на общей границе. Глава государства охарактеризовал данный шаг Вильнюса как «безумную аферу».

