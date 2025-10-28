Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:23

«Это мелко»: Лукашенко не сдержался после решения Литвы

Лукашенко назвал мелким решение Литвы закрыть КПП на белорусской границе

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Решение литовских властей о закрытии контрольных пунктов на границе с Белоруссией является «мелким», заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, такой шаг Вильнюса является «безумной аферой».

Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный — воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко, — сказал Лукашенко.

Ранее Литва возобновила пропуск через пограничный пункт «Мядининкай» («Каменный Лог») для отдельных категорий граждан. С 14:30 25 октября было разрешено пересечение границы дипломатическим работникам, транзитным путешественникам в Калининградскую область, гражданам Литвы и Европейского союза, а также лицам с видом на жительство в республике.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал закрытие литовскими властями пограничных пунктов провокацией. По его оценке, это решение направлено на обоснование антибелорусских и антироссийских мер, включая расширение санкционного давления. Он отметил, что такие действия наносят ущерб собственным гражданам Литвы.

