27 октября 2025 в 19:23

Литва открыла границу с Белоруссией для некоторых граждан

Литва начала пропуск некоторых граждан с белорусской территории

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литва возобновила пропуск отдельных категорий граждан через пограничный пункт «Мядининкай» (белорусский «Каменный Лог») на границе с Белоруссией, сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета. С 14:30 (совпадает с мск) 25 октября разрешено пересечение границы дипломатам, транзитным путешественникам в Калининградскую область, гражданам Литвы и ЕС, а также обладателям вида на жительство в республике, передает ТАСС.

Литовские источники дополнительно сообщили о новых ограничениях в пересечении границы с Белоруссией через пункт пропуска «Мядининкай». Литовцы намерены пропускать через этот участок границы следующие категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что правительство страны на заседании в среду рассмотрит инициативу о бессрочном закрытии границы с Белоруссией. По ее словам, вводимые ограничения не будут распространяться на дипломатических работников, диппочту, а также на граждан Литвы и Евросоюза, покидающих белорусскую территорию.

Кроме того, Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что решение литовских властей о закрытии пограничных пунктов представляет собой провокацию, направленную на оправдание антибелорусской и антироссийской политики и ужесточение санкционного режима. По его словам, данная мера противоречит интересам граждан самой Литвы.

Литва
Белоруссия
границы
КПП
