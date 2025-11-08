Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 20:50

Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера

Основательница Wildberries Ким: миллионеры носят функциональные часы

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Долларовые миллионеры носят функциональные часы, заявила основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение». Таким образом она раскрыла, как «вычислять» богачей, передает РИА Новости. По ее словам, состоятельные люди — это «не про яхты и кутежи», а «про работу».

Я бы попросила показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы, — сказала она.

Ранее Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).

Также стало известно, что в России создадут специализированную цифровую платформу для госзакупок в сфере образования. Инициаторами выступили объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа «Просвещение». По словам Ким, государство привлекло компанию к проекту благодаря опыту в логистике, продажах и создании удобных сервисов. Она отметила, что главным достоинством системы станет полная автоматизация закупочных процедур.

Татьяна Ким
миллионеры
Россия
Wildberries
