В России упростят закупки для школ и вузов В России разработают цифровую платформу госзакупок для школ и вузов

В России разработают специализированную цифровую платформу для государственных закупок в сфере образования, передает ТАСС со ссылкой на участников сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения» на Восточном экономическом форуме. Инициаторами проекта выступили объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний «Просвещение».

Как пояснила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким, к данному проекту компанию привлекло государство, признав ее успешный опыт в области логистики и продаж. Решающую роль сыграли компетенции в создании удобных сервисов, а также обширная база надежных отечественных поставщиков.

Создание сервиса для образовательных организаций — это задача социально значимая и ответственная. Чтобы ее решить, мы можем привнести опыт цифровой платформы в сферу госзакупок, упростить процесс оснащения учебных заведений, соединив поставщика и покупателя напрямую и обеспечив широкий выбор товаров российского производства по заданным параметрам, — сказала Ким.

По ее словам, главным достоинством системы станет полная автоматизация закупочных процедур. В каталог будет включена исключительно проверенная продукция от аккредитованных поставщиков, а упрощение документооборота позволит существенно сократить сроки выполнения заказов.

Единый подход к ценообразованию поможет оптимизировать бюджетные расходы, а прозрачность всех операций облегчит планирование и формирование бюджетов. Экспертиза ГК «Просвещение» будет использоваться для тщательного отбора поставщиков на платформе, при этом они должны будут размещать товары в соответствии со строгими критериями. Надзорные ведомства получат полный доступ к аналитике, отчетности и смогут контролировать исполнение заказов.

