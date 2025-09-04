Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:28

В России упростят закупки для школ и вузов

В России разработают цифровую платформу госзакупок для школ и вузов

В России разработают специализированную цифровую платформу для государственных закупок в сфере образования, передает ТАСС со ссылкой на участников сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения» на Восточном экономическом форуме. Инициаторами проекта выступили объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа компаний «Просвещение».

Как пояснила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким, к данному проекту компанию привлекло государство, признав ее успешный опыт в области логистики и продаж. Решающую роль сыграли компетенции в создании удобных сервисов, а также обширная база надежных отечественных поставщиков.

Создание сервиса для образовательных организаций — это задача социально значимая и ответственная. Чтобы ее решить, мы можем привнести опыт цифровой платформы в сферу госзакупок, упростить процесс оснащения учебных заведений, соединив поставщика и покупателя напрямую и обеспечив широкий выбор товаров российского производства по заданным параметрам, — сказала Ким.

По ее словам, главным достоинством системы станет полная автоматизация закупочных процедур. В каталог будет включена исключительно проверенная продукция от аккредитованных поставщиков, а упрощение документооборота позволит существенно сократить сроки выполнения заказов.

Единый подход к ценообразованию поможет оптимизировать бюджетные расходы, а прозрачность всех операций облегчит планирование и формирование бюджетов. Экспертиза ГК «Просвещение» будет использоваться для тщательного отбора поставщиков на платформе, при этом они должны будут размещать товары в соответствии со строгими критериями. Надзорные ведомства получат полный доступ к аналитике, отчетности и смогут контролировать исполнение заказов.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников. Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на YouTube».

