Мединский раскрыл ключевую задачу новых учебников по истории Мединский новые учебники по истории должны быть интереснее роликов на YouTube

Новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24». Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на Youtube».

Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет более интересным. История — самый интересный предмет, и задача учебника — не испортить его. И постараться привить ребенку интерес, чтобы он захотел посмотреть фильм на историческую тему или взять почитать какую-нибудь книгу. Не дурацкий ролик на Youtube, а что-нибудь полезное, интересное, — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что авторы считают свою миссию выполненной, если новые материалы смогут пробудить у учащихся жажду знаний. По его мнению, такой подход принципиально важен для эффективного образования.

В обновленной государственной линейке учебников присутствуют определенные изменения в периодизации. В частности, курс истории России для шестого класса теперь включает эпоху правления Василия III, что раньше искусственно переносилось в седьмой класс.

Как уточнил секретарь государственной линейки учебников Владислав Кононов, предыдущая структура слепо копировала западную периодизацию, начинающую Новое время с 1492 года. Еще одно изменение касается программ восьмых и девятых классов, где теперь подробно рассматривается период от Петра I до восстания декабристов в 1825 году.

Ранее Мединский заявил, что телефоны, которые школьники приносят в учебные заведения, отвлекают и мешают образовательному процессу. По его словам, родители не должны идти наперекор решениям школ по поводу электронных устройств.