Мединский раскрыл ключевую задачу новых учебников по истории

Новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24». Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на Youtube».
Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет более интересным. История — самый интересный предмет, и задача учебника — не испортить его. И постараться привить ребенку интерес, чтобы он захотел посмотреть фильм на историческую тему или взять почитать какую-нибудь книгу. Не дурацкий ролик на Youtube, а что-нибудь полезное, интересное, — сказал Мединский.
Он подчеркнул, что авторы считают свою миссию выполненной, если новые материалы смогут пробудить у учащихся жажду знаний. По его мнению, такой подход принципиально важен для эффективного образования.
В обновленной государственной линейке учебников присутствуют определенные изменения в периодизации. В частности, курс истории России для шестого класса теперь включает эпоху правления Василия III, что раньше искусственно переносилось в седьмой класс.
Как уточнил секретарь государственной линейки учебников Владислав Кононов, предыдущая структура слепо копировала западную периодизацию, начинающую Новое время с 1492 года. Еще одно изменение касается программ восьмых и девятых классов, где теперь подробно рассматривается период от Петра I до восстания декабристов в 1825 году.
Ранее Мединский заявил, что телефоны, которые школьники приносят в учебные заведения, отвлекают и мешают образовательному процессу. По его словам, родители не должны идти наперекор решениям школ по поводу электронных устройств.