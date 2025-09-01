День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:28

Мединский раскрыл ключевую задачу новых учебников по истории

Мединский новые учебники по истории должны быть интереснее роликов на YouTube

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24». Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на Youtube».

Я верю, что изучение истории по новым учебникам будет более интересным. История — самый интересный предмет, и задача учебника — не испортить его. И постараться привить ребенку интерес, чтобы он захотел посмотреть фильм на историческую тему или взять почитать какую-нибудь книгу. Не дурацкий ролик на Youtube, а что-нибудь полезное, интересное, — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что авторы считают свою миссию выполненной, если новые материалы смогут пробудить у учащихся жажду знаний. По его мнению, такой подход принципиально важен для эффективного образования.

В обновленной государственной линейке учебников присутствуют определенные изменения в периодизации. В частности, курс истории России для шестого класса теперь включает эпоху правления Василия III, что раньше искусственно переносилось в седьмой класс.

Как уточнил секретарь государственной линейки учебников Владислав Кононов, предыдущая структура слепо копировала западную периодизацию, начинающую Новое время с 1492 года. Еще одно изменение касается программ восьмых и девятых классов, где теперь подробно рассматривается период от Петра I до восстания декабристов в 1825 году.

Ранее Мединский заявил, что телефоны, которые школьники приносят в учебные заведения, отвлекают и мешают образовательному процессу. По его словам, родители не должны идти наперекор решениям школ по поводу электронных устройств.

