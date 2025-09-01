День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:35

«Отвлекает и мешает»: Мединский осудил использование телефонов школьниками

Мединский: телефоны отвлекают школьников и мешают учебному процессу

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телефоны, которые школьники приносят в учебные заведения, отвлекают и мешают образовательному процессу, заявил телеканалу «Россия 24» помощник российского президента Владимир Мединский. По его словам, родители не должны идти наперекор решениям школ по поводу электронных устройств.

Я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в [данной] школе, — есть противодействие со стороны родителей. Это неправильно, это отвлекает и мешает, — сказал Мединский.

Ранее президент России Владимир Путин обратился с традиционным поздравлением к учащимся и педагогам в связи с началом нового учебного года. В своем видеообращении глава государства отметил особую значимость этого праздника для всех поколений россиян.

В обращении главы государства прозвучали слова поддержки и напутствия для всех участников образовательного процесса. Путин особо выделил важность этого дня для разных категорий учащихся — от первоклассников до студентов вузов. Глава государства пожелал всем учащимся успехов в освоении новых знаний, а педагогам и родителям — здоровья и благополучия.

