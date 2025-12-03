В Кемерово на строительство трех горок потратят более 1,9 млн рублей

В Кемерово на строительство трех горок и ограждение ели выделили более 1,9 млн рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Госзакупок. Горки предусмотрены разных размеров — большая, средняя и маленькая.

Отмечается, что объекты станут частью «Ледового городка». Воспользоваться ими смогут все желающие.

Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.

До этого сообщалось, что в Кемерово начали установку новогодней елки. Символ Нового года установят на площади Советов, напротив здания администрации правительства Кузбасса.