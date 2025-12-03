Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 13:52

В Кемерово на строительство трех горок потратят более 1,9 млн рублей

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Кемерово на строительство трех горок и ограждение ели выделили более 1,9 млн рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Госзакупок. Горки предусмотрены разных размеров — большая, средняя и маленькая.

Отмечается, что объекты станут частью «Ледового городка». Воспользоваться ими смогут все желающие.

Ранее депутат Татьяна Буцкая рассказала, что ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.

До этого сообщалось, что в Кемерово начали установку новогодней елки. Символ Нового года установят на площади Советов, напротив здания администрации правительства Кузбасса.

Кемерово
госзакупки
горки
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальник представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России
Цены на оперативную память резко выросли
«Выглядят анекдотично»: Фадеев о ковидном запрете массовых мероприятий
Нарколог оценил идею ограничивать работу круглосуточных магазинов
«Коварные факторы»: ветеринар назвал вероятную причину гибели 500 тюленей
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.