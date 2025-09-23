В TikTok завирусилось видео с пассажиркой лайнера, которая застряла в горке В TikTok появилось видео с застрявшей в горке аквапарка пассажиркой лайнера

Видео с пассажиркой круизного лайнера Norwegian Cruise Line появилось в TikTok и быстро разлетелось по Сети. Женщина застряла в горке аквапарка на Ocean Loops в положении прямо над открытым океаном, пишет New York Post.

Во время инцидента пассажирка находилась на высоте трех метров от борта корабля и 46 метров от воды. По словам очевидцев, женщина не только не пострадала, но и смогла самостоятельно выбраться через аварийный люк, который оказался рядом с ней. Однако опасную горку на лайнере пришлось закрыть на время круиза.

Ранее британка похудела почти вдвое после того, как застряла в свадебном платье на примерке. Женщина потеряла около 60 килограмм. До этого она вела нездоровый образ жизни без спорта, питаясь фастфудом.

До этого российский турист Андрей Орлов застрял в горах Казахстана без еды и воды на отвесной скале. Мужчина пребывал там три дня, а его друг из Узбекистана погиб. Молодые люди пытались покорить пик Сайрамский без специального снаряжения и гидов.