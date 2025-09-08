Женщина похудела на 59 кг после того, как застряла в свадебном платье

Жительница Бирмингема Кира Аллен похудела почти вдвое — с 121 килограмма до 62, передает What’s The Jam. История преображения началась с того, что она застряла в свадебном платье во время примерки.

Кира вела нездоровый образ жизни. Она не занималась спортом, избегала пеших прогулок и часто питалась фастфудом. Но в 2021 году она приняла решение изменить свою жизнь.

Девушка отказалась от вредной еды и начала считать калории. В первую неделю она похудела на четыре килограмма. За следующие три года ей удалось сбросить еще 38 килограммов. Затем она начала ходить пешком, а в 2024 году записалась в спортзал. Там она разработала собственную программу тренировок.

Мне было все равно, сколько времени это займет, но я решила сделать это сама. Было тяжело, но это было лучшее, что я сделала в жизни, — рассказала британка.

Кира поделилась, что не считает еду своим врагом и иногда позволяет себе вредную пищу, но тщательно контролирует размер порций. Она также отметила, что каждому следует выбирать свой собственный метод похудения, так как то, что эффективно для одного человека, может не подойти другому.

