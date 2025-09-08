Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 17:39

Женщина похудела на 59 кг после того, как застряла в свадебном платье

Британка весом 121 кг похудела вдвое после того, как застряла в свадебном платье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жительница Бирмингема Кира Аллен похудела почти вдвое — с 121 килограмма до 62, передает What’s The Jam. История преображения началась с того, что она застряла в свадебном платье во время примерки.

Кира вела нездоровый образ жизни. Она не занималась спортом, избегала пеших прогулок и часто питалась фастфудом. Но в 2021 году она приняла решение изменить свою жизнь.

Девушка отказалась от вредной еды и начала считать калории. В первую неделю она похудела на четыре килограмма. За следующие три года ей удалось сбросить еще 38 килограммов. Затем она начала ходить пешком, а в 2024 году записалась в спортзал. Там она разработала собственную программу тренировок.

Мне было все равно, сколько времени это займет, но я решила сделать это сама. Было тяжело, но это было лучшее, что я сделала в жизни, — рассказала британка.

Кира поделилась, что не считает еду своим врагом и иногда позволяет себе вредную пищу, но тщательно контролирует размер порций. Она также отметила, что каждому следует выбирать свой собственный метод похудения, так как то, что эффективно для одного человека, может не подойти другому.

Ранее актриса Ольга Дибцева рассказала о том, как похудела на 35 кг за восемь месяцев. Она достигла этого благодаря диетам, бегу и помощи личного диетолога.

Великобритания
похудение
вес
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить
45-летняя Семенович поделилась с подписчиками пикантным кадром из ванны
В Европе раскрыли план «коалиции желающих» по Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.