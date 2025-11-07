Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 11:35

Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках

Прокуратура РФ взыскала 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуроры с начала прошлого года добились возвращения государству свыше 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках, передает пресс-служба Генпрокуратуры России. По данным ведомства, всего в суды было направлено более 4 тыс. исков на сумму 42 млрд рублей. При этом более 3 тыс. исков из указанных оспаривали сделки и содержали взыскание ущерба.

Государству возвращено 13,2 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей — незаконно освоенных бюджетных средств при сопровождении национальных проектов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.

Также руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что малый и средний бизнес играет ключевую роль в госзакупках столицы. Он отметил, что Москва сократила средний срок оплаты по госконтрактам на 40%.

