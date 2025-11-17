В Кемерово приступили к монтажу новогодней елки

В Кемерово приступили к монтажу новогодней елки

В Кемерово начали установку новогодней елки, сообщает «Сiбдепо». Символ Нового года установят на площади Советов, напротив здания администрации Правительства Кузбасса.

Сообщается, что елка обошлась городскому бюджету в 18 млн рублей. Сейчас в центре города приступили к установке металлического каркаса.

После завершения монтажа каркаса специалисты приступят к его декорированию и оборудованию праздничного освещения. Для установки настолько массивного декора рабочим пришлось воспользоваться спецмашинами.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России выбрали в подмосковной Рузе. В течение лета комиссия отсмотрела 24 подходящих под параметры дерева.

До этого сообщалось, что продажи искусственных елок в России резко возросли за последний месяц. Отмечается, что в основном покупатели отдают предпочтение бюджетным вариантам.