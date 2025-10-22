Россияне начали массово скупать главный атрибут Нового года Продажи искусственных елок резко возросли в последнее время

Продажи искусственных елок в России резко возросли за последний месяц, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что в основном покупатели отдают предпочтение бюджетным вариантам.

Чаще всего покупатели выбирают елку высотой 210 см, которая в среднем стоит 7,5 тыс. рублей. Большим спросом пользуются и деревья высотой 180 см, их цена составляет около 6 тыс. рублей.

Из более дорогих вариантов россияне предпочитают 240-сантиметровые елки стоимостью примерно 40 тыс. рублей. Реже всего покупают деревья с ценником от 70 тыс. рублей и выше.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что стоимость мандаринов может уменьшиться к новогодним праздникам. По его словам, в настоящее время отсутствуют серьезные предпосылки для роста цен на эту продукцию.

До этого экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников сообщил, что в России прогнозируется рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. Он отметил, что на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.