09 декабря 2025 в 05:46

Названо число лотерейных миллионеров в России

В РФ с начала года появилось больше тысячи лотерейных миллионеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Более тысячи лотерейных миллионеров появилось в России с начала этого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото». По их данным, крупнейшие выигрыши в 1 млрд рублей и в 307 млн достались жителям Сахалинской и Тамбовской области.

В России благодаря «Столото» появилось 1108 новых лотерейных миллионеров. Это на 7,9% больше, чем годом ранее, когда за тот же период появилось 1027 лотерейных миллионеров. В среднем за прошедшие месяцы 2025 года появлялось около 100 новых миллионеров в месяц или около трех миллионеров в день, — отметили в компании.

Ранее житель Карелии Владислав Левоев выиграл суперприз в 25 млн рублей в лотерею «Забава от Русского лото», не угадав ни одного числа из 24. Мужчина купил билет спонтанно. Теперь на выигранные средства он планирует приобрести жилье, автомобиль и поддержать свою семью, в которой недавно родилась дочь.

До этого житель Волгоградской области выиграл более 1 млн рублей, купив лотерейный билет на сайте всего за 20 рублей. Точный размер выигрыша составил 1 066 680 рублей при минимальном гарантированном суперпризе в 150 тыс. рублей.

