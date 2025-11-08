Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 21:40

Пассажиры стоящего у Сочи парома попросили о помощи

Паром Sea Bridge Паром Sea Bridge Фото: Заман Рамазанов/РИА Новости

Семь человек с парома Sea Bridge обратились с просьбой о помощи, сообщает RG.RU. На борту прибывшего 6 ноября из турецкого Трабзона судна остаются 20 пассажиров.

Мы уже три дня находимся на воде. Стоим на одном месте, нет никакой информации, очень просим помощи, чтобы нас отсюда забрали. Просим компетентные органы подключиться и дать правовую оценку, — говорится в обращении.

Как рассказали пассажиры, на борту находятся несовершеннолетние, люди с хроническими заболеваниями и животные. По словам родственницы одного из них Ольги Киксал, из-за долгого ожидания они чувствуют себя заложниками.

Они уже были согласны, чтобы их отправили обратно в Трабзон, но у некоторых за время простоя просрочились документы, и в Турцию они вернуться не могут, — призналась Киксал.

Сейчас паром находится на якорной стоянке в пределах порта. Судно получило разрешение для входа в морпорт, однако до сих пор не причалило.

Ранее из турецкого Трабзона в Сочи впервые за 14 лет отправился пассажирский паром. Путешественникам даже позволили переселиться из кресел в каюты. Первоначально рейс был запланирован на 29 октября, но его пришлось перенести на неделю из-за неблагоприятных погодных условий.

Сочи
паромы
туристы
задержки
