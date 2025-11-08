На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ

На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ «Нафтогаз»: Украина поставит партию американского СПГ через Грецию

Украина договорилась о новых поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов объемом не менее 300 млн кубометров с отсрочкой платежа через Грецию, сообщила компания «Нафтогаз». Соглашение с польской Orlen и греческой Atlantic-see lng Trade S.A. предусматривает использование европейской инфраструктуры для транзита американского топлива с перспективой сотрудничества до 2050 года.

Мы закладываем новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами, — сказал глава украинской компании Сергей Корецкий.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о полном опустошении газовых хранилищ страны уже в апреле. Эксперт отметил, что Киев столкнется с необходимостью новых закупок, при этом критически важным станет вопрос наличия финансовых возможностей для приобретения топлива перед следующим отопительным сезоном.

Кроме того, министр энергетики Украины Светлана Гринчук на конференции в Афинах заявила о чрезвычайно сложном предстоящем зимнем периоде для граждан страны. Глава ведомства сообщила, что в течение первых трех месяцев текущего года государство лишилось более 40% объемов собственной газодобычи.