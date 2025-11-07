«Тяжелая зима»: министр предупредила украинцев о предстоящих испытаниях Глава Минэнерго Украины предупредила об очень тяжелой предстоящей зиме

Предстоящая зима станет очень тяжелой для украинцев, заявила министр энергетики страны Светлана Гринчук на конференции в Афинах «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству». По ее словам, которые приводит ТАСС, в первые три месяца этого года государство потеряло свыше 40% добычи газа.

Очень тяжелая зима для всех украинцев, — отметила Гринчук.

По ее словам, Киев нуждается в дополнительном импорте природного газа, а также в новых источниках голубого топлива.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что зимой Украина будет экономить электроэнергию, подавая ее лишь на два часа в день в дома. Он не исключил сценарий с поочередной подачей электричества в разные районы. Украинцам в любом случае придется померзнуть, объяснил эксперт.