Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:54

«Тяжелая зима»: министр предупредила украинцев о предстоящих испытаниях

Глава Минэнерго Украины предупредила об очень тяжелой предстоящей зиме

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Предстоящая зима станет очень тяжелой для украинцев, заявила министр энергетики страны Светлана Гринчук на конференции в Афинах «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству». По ее словам, которые приводит ТАСС, в первые три месяца этого года государство потеряло свыше 40% добычи газа.

Очень тяжелая зима для всех украинцев, — отметила Гринчук.

По ее словам, Киев нуждается в дополнительном импорте природного газа, а также в новых источниках голубого топлива.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что зимой Украина будет экономить электроэнергию, подавая ее лишь на два часа в день в дома. Он не исключил сценарий с поочередной подачей электричества в разные районы. Украинцам в любом случае придется померзнуть, объяснил эксперт.

газ
топливо
министры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.