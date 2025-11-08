Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 21:29

Россиян предупредили об опасности перевода средств между своими счетами

Экономист Фролов: банк может счесть подозрительным даже перевод самому себе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перевод денег между своими счетами банк тоже может счесть подозрительным, заявил экономист Борис Фролов RG.RU. По его словам, все дело в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов.

Дело не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Каждое финансовое учреждение обязано отслеживать операции, не имеющие очевидного экономического смысла. Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на другой свой счет, потом снова снимает и вносит, — заявил он.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что частые мелкие поступления на карты граждан и переводы без объяснений от разных людей могут быть приостановлены. По ее словам, подпасть под ограничения могут даже законные переводы, например возвраты долгов без документов или нестандартные траты.

До этого зампред Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев сообщил, что Росфинмониторинг может обновить полномочия по доступу к информации о переводах через Систему быстрых платежей и карту «Мир». По его словам, законопроект уже внесен в Госдуму и направлен на усиление контроля за финансовыми операциями для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

