Экс-ведущий британского телешоу об автомобилях Top Gear Квентин Уилсон скончался в возрасте 68 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью. Отмечается, что мужчина умер от рака легких.

Умер бывший ведущий Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон. Родившийся в Лестере автодилер и автомобильный журналист присоединился к шоу в 1991 году, появляясь вместе с такими людьми, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в Лос-Анджелесе на 99-м году жизни скончался американский актер Эд Уильямс, известный по роли лаборанта во франшизе «Голый пистолет». Он был одним из двух актеров, появившихся во всех проектах франшизы — от сериала «Полицейский отряд!» до трех полнометражных фильмов.

До этого сообщалось, что сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли по прозвищу Эйс умер на 75-м году жизни. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении в конце сентября.

Также в возрасте 72 лет скончался французский актер Чеки Карио. Смерть артиста подтвердила его агент Элизабет Таннер. Актер страдал онкологическим заболеванием. На его счету порядка 100 работ в кино. Карио стал известен широкой публике в конце 1980-х годов, когда сыграл главную роль в фильме «Медведь».