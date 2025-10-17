Умер сооснователь и рок-гитарист группы Kiss

Сооснователь и ведущий гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли по прозвищу Эйс умер на 75-м году жизни, пишет Variety со ссылкой на семью музыканта. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении в конце сентября.

По заключению медиков, Фрейли скончался от черепно-мозговой травмы через несколько недель после падения в своей студии. В социальных сетях тогда появилось объявление, что он хорошо себя чувствует. Однако позже исполнитель отказался от выступления на ярмарке Antelope Valley Fair. 6 октября стало известно, что рок-музыканту пришлось отменить оставшиеся концерты в 2025 году из-за «продолжающихся проблем со здоровьем».

Мы совершенно опустошены и убиты горем. <...> Нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Масштаб его ухода колоссален, — сообщили близкие гитариста.

Эйс Фрейли играл в Kiss с момента основания группы в 1973 году. Через девять лет он покинул коллектив ради сольной карьеры. Но вернулся в группу во время ее воссоединения с 1996 по 2002 год.

Музыкальные навыки Фрейли и его харизма рок-звезды стали ключевыми составляющими успеха группы. Артист написал такие песни, как Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me и другие. При этом он никогда не брал уроков игры на гитаре.

Группа выступала в театральном гриме и костюмах. Лица участников Kiss стали известны только через 10 лет. К тому времени Фрейли и барабанщик Питер Крисс покинули группу.

В 2014 году Эйс был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе с Kiss. Он выпустил девять сольных студийных альбомов, первый из которых стал платиновым в 1978 году. Его последний альбом, 10,000 Volts, вышел в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что бас-гитарист американской легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу (штат Калифорния). Он потерял сознание за рулем автомобиля Lincoln Navigator и врезался в припаркованную машину на шоссе Pacific Coast Highway.