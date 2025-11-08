«С большим пониманием»: Сюткин вспомнил об особом пристрастии Николаева

Валерий Сюткин на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Певец, музыкант и композитор Валерий Сюткин на церемонии прощания с Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище вспомнил, что актер был «абсолютным кофеманом». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, приготовить хороший напиток было для артиста настоящей страстью. Сюткин отметил, что Николаев с большой любовью, удовольствием и пониманием ошпаривал кофейные чашки перед использованием.

Последнее время, когда мы собирались, у него главным было приготовить хороший кофе. Он абсолютный был кофеман. С какой любовью он ошпаривал чашечку, никогда не наливал в не раскаленную чашку кофе, и делал это с большим пониманием и удовольствием, — поделился музыкант.

Николаев ушел из жизни в этот вторник, 4 ноября. Печальную новость сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Актеру было 76 лет. Последние годы жизни он боролся с онкологией.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров вспомнил, что Николаев был очень разносторонним человеком, который воспитал множество талантливых артистов. Он отметил огромный вклад ведущего в сферу культуры и искусства.