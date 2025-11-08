Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:22

«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева

Телережиссер Бурмистров назвал Николаева разносторонним человеком

Виктор Бурмистров на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Виктор Бурмистров на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущий Юрий Николаев был очень разносторонним человеком, который воспитал множество талантливых артистов, заявил в беседе с NEWS.ru режиссер телевидения Виктор Бурмистров. Он подчеркнул огромный вклад Николаева в сферу культуры и искусства.

Он был разносторонним человеком, дружил со многими «киношниками», начиная от [режиссера] Никиты Михалкова. Помимо того, что он вел прекрасную «Утреннюю почту», он воспитал много творческих людей, — отметил Бурмистров.

Вся плодотворная жизнь Николаева, по воспоминаниям режиссера, была наполнена взращиванием музыкальных кадров. В то же время Бурмистров рассказал, что телеведущий много курил.

Когда я его встречал, он курил всегда очень много. Хотя он мой ровесник, мы с ним одногодки, — добавил режиссер.

Церемония прощания с Николаевым проходит в Москве. Друзья и коллеги телеведущего собрались у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Первыми прислали венки на похороны народные артисты России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего. Глава государства назвал его талантливым и отзывчивым человеком, а также заявил, что память о Николаеве навсегда сохранится в сердцах близких, коллег и поклонников.

похороны
артисты
телеведущий
Юрий Николаев
Москва
