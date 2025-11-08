Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 12:58

В Москве началось прощание с Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым, передает корреспондент NEWS.ru. Друзья и коллеги народного артиста собираются у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Николаев скончался на 77-м году жизни 4 ноября. Долгое время он боролся с онкологией.

В зал прощания уже привезли венки от солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, продюсера Игоря Матвиенко.

Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее стало известно, кому достанется недвижимость Николаева — ведущий успел построить загородный дом, он был переписан на племянников. Просторную квартиру на Саввинской набережной (около 120 млн рублей) он планировал оставить супруге Элеоноре. У пары не было своих детей, но Николаев всегда финансово помогал племянникам.

похороны
Юрий Николаев
Москва
кладбище
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон дал важное обещание после ограбления века
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.