В Москве началось прощание с Юрием Николаевым

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым, передает корреспондент NEWS.ru. Друзья и коллеги народного артиста собираются у Большого траурного зала Троекуровского кладбища. Николаев скончался на 77-м году жизни 4 ноября. Долгое время он боролся с онкологией.

В зал прощания уже привезли венки от солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, продюсера Игоря Матвиенко.

Николаев по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее стало известно, кому достанется недвижимость Николаева — ведущий успел построить загородный дом, он был переписан на племянников. Просторную квартиру на Саввинской набережной (около 120 млн рублей) он планировал оставить супруге Элеоноре. У пары не было своих детей, но Николаев всегда финансово помогал племянникам.