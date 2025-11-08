Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:37

Американский актер из фильма «Цирк» попросил похоронить его в Москве

Актер Паттерсон завещал похоронить его рядом с родными в Москве

Джеймс Паттерсон Фото: Н.Минев/РИА Новости

Советско-американский актер Джеймс Паттерсон, известный по роли чернокожего ребенка в комедии Григория Александрова «Цирк», завещал похоронить в Москве, сообщила РИА Новости близкий друг Паттерсона Эми Баллард. По ее словам, у артиста на Армянском кладбище покоятся мать и братья.

Мистер Паттерсон хотел, чтобы его похоронили в Москве рядом с родными, — сказала Баллард.

О смерти актера Паттерсона стало известно в июне. Он скончался на 92-м году жизни, находясь в доме престарелых.

До этого стало известно, что тело российского писателя-фантаста Юрия Никитина, который скончался 23 мая, подвергнут криоконсервации. Он хочет «вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития».

Позже сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, которая погибла во время камнепада в горах Пакистана, в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели. Она писала, что никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения.

