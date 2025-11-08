Американский актер из фильма «Цирк» попросил похоронить его в Москве

Советско-американский актер Джеймс Паттерсон, известный по роли чернокожего ребенка в комедии Григория Александрова «Цирк», завещал похоронить в Москве, сообщила РИА Новости близкий друг Паттерсона Эми Баллард. По ее словам, у артиста на Армянском кладбище покоятся мать и братья.

Мистер Паттерсон хотел, чтобы его похоронили в Москве рядом с родными, — сказала Баллард.

О смерти актера Паттерсона стало известно в июне. Он скончался на 92-м году жизни, находясь в доме престарелых.

