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30 июля 2025 в 18:39

«Отвечает интересам родственников»: раскрыто необычное завещание Дальмайер

Биатлонистка Дальмайер в завещании просила оставить ее в горах в случае гибели

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, которая погибла во время камнепада в горах Пакистана, в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели, сообщает издание Merkur. Она писала, что никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения.

Лаура Дальмайер выразила письменное желание, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения. В данном случае ее желанием было оставить тело на горе. Это также отвечает интересам родственников, которые настоятельно просят уважать последнюю волю Лауры, — сказано в публикации.

Спортивную карьеру Дальмайер завершила в 2019 году. Она является двукратной олимпийской чемпионкой 2018 года, семикратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира 2016–2017 годов.

Все произошло 28 июля, когда Дальмайер вместе с напарницей накрыло камнепадом на высоте около 5700 метров при восхождении на горный пик Лайла. Биатлонистка сразу же подала сигнал бедствия. Из-за удаленности района происшествия спасательный вертолет смог прибыть только утром следующего дня. Спортсменку искали весь день, но безрезультатно. Вечером поиски приостановили из-за темноты, а утром не смогли возобновить из-за сильного ветра и плохой видимости. 30 июля стало известно о гибели Дальмайер.

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