Появились новые подробности о поисках пропавшей в горах биатлонистки

Поиски двукратной олимпийской чемпионки, немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая пропала 28 июля в горах Пакистана, все еще приостановлены, сообщает издание Merkur. Причиной тому стала плохая погода — сильный ветер и низкая видимость.

Операция по спасению олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, пропавшей в результате несчастного случая в горах Каракорум в Пакистане, до сих пор не возобновлена. Причиной стали сильный ветер и плохая видимость, — говорится в материале.

Все произошло в понедельник, когда Дальмайер вместе с напарницей накрыло камнепадом на высоте около 5700 метров. Биатлонистка сразу же подала сигнал бедствия. Из-за удаленности района происшествия спасательный вертолет смог прибыть только утром следующего дня. Поиски велись день, но не привели к нужному результату. Вечером их приостановили из-за темноты.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии произошел камнепад, в результате которого пострадали двое альпинистов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент случился на высоте свыше трех тысяч метров. На место происшествия оперативно выдвинулась группа из восьми спасателей. С помощью вертолета из ущелья были эвакуированы 63-летний житель Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области.