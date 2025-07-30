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30 июля 2025 в 11:37

Появились новые подробности о поисках пропавшей в горах биатлонистки

Поиски пропавшей в горах Пакистана биатлонистки Дальмайер приостановили

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Поиски двукратной олимпийской чемпионки, немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, которая пропала 28 июля в горах Пакистана, все еще приостановлены, сообщает издание Merkur. Причиной тому стала плохая погода — сильный ветер и низкая видимость.

Операция по спасению олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, пропавшей в результате несчастного случая в горах Каракорум в Пакистане, до сих пор не возобновлена. Причиной стали сильный ветер и плохая видимость, — говорится в материале.

Все произошло в понедельник, когда Дальмайер вместе с напарницей накрыло камнепадом на высоте около 5700 метров. Биатлонистка сразу же подала сигнал бедствия. Из-за удаленности района происшествия спасательный вертолет смог прибыть только утром следующего дня. Поиски велись день, но не привели к нужному результату. Вечером их приостановили из-за темноты.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии произошел камнепад, в результате которого пострадали двое альпинистов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент случился на высоте свыше трех тысяч метров. На место происшествия оперативно выдвинулась группа из восьми спасателей. С помощью вертолета из ущелья были эвакуированы 63-летний житель Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области.

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