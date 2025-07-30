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30 июля 2025 в 10:48

Поход в горы и одно неосторожное движение обернулись для туриста адом

МЧС: турист во время восхождения на Айгирские скалы уронил топор себе на ногу

Фото: МЧС России

Группа из пяти туристов, поднявшаяся на вершину Айгирских скал, столкнулась с чрезвычайной ситуацией, один из участников случайно уронил топор, лезвие которого вонзилось ему в ступню, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан. Своими силами остановить сильное кровотечение не удалось, группа обратилась за экстренной помощью.

Спасательной группе пришлось преодолевать сложный путь в темноте и пробираться через каменистые участки и густые заросли. Обнаружив пострадавшего, спасатели оперативно эвакуировали его и передали медицинским работникам.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии произошел камнепад, в результате которого пострадали двое альпинистов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент случился на высоте свыше трех тысяч метров. На место происшествия оперативно выдвинулась группа из восьми спасателей. С помощью вертолета из ущелья были эвакуированы 63-летний житель Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области.

До этого на склонах горы Казбек был обнаружен 52-летний альпинист, которого считали погибшим. Мужчина в течение двух суток боролся за жизнь в экстремальных условиях. При осмотре у него выявили обморожение конечностей, переломы ребер, бедра и руки.

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