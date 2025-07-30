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30 июля 2025 в 15:48

Стала известна судьба пропавшей в горах Пакистана биатлонистки

Пропавшая в горах Пакистана биатлонистка Дальмайер погибла

Лаура Дальмайер Лаура Дальмайер Фото: imago-images.de/Global Look Press

Биатлонистка Лаура Дальмайер, пропавшая после камнепада в горах Пакистана, погибла, сообщает немецкое издание Merkur. Эту информацию журналистам сообщило руководство спортсменки.

Печальные новости: Лаура Дальмайер погибла. Руководство биатлонистки подтвердило эту информацию, — говорится в материале.

По информации издания, в поисковую группу, которой поручили отыскать Дальмайер, входили три американца. Также в поисках участвовал немец — опытный альпинист Томас Хубер. 58-летний скалолаз пользуется международной известностью благодаря своим многочисленным восхождениям на горы Каракорум и Альпы.

Спортивную карьеру Дальмайер завершила в 2019 году. Она двукратная олимпийская чемпионка 2018 года, семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира 2016–2017 годов.

Все произошло в 28 июля, когда Дальмайер вместе с напарницей накрыло камнепадом на высоте около 5700 метров при восхождении на горный пик Лайла. Биатлонистка сразу же подала сигнал бедствия. Из-за удаленности района происшествия спасательный вертолет смог прибыть только утром следующего дня. Спортсменку искали весь день, но безрезультатно. Вечером поиски приостановили из-за темноты, а утром не смогли возобновить из-за сильного ветра и плохой видимости.

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