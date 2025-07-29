Олимпийская чемпионка по биатлону попала под камнепад Чемпионка ОИ по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане, сообщает Süddeutsche Zeitung. По информации издания, это произошло в момент восхождения спортсменки на горный пик. Она получила серьезные травмы.

Отмечается, что отряды спасателей все еще не могут добраться до биатлонистки. Дальмайер совершала восхождение на пик Лайла высотой более шести километров со своей напарницей. На высоте около 5700 метров на нее стали сыпаться камни. Напарница немедленно вызвала службу экстренной помощи.

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До этого на соревнованиях по триатлону в Москве произошла трагическая гибель участника. Спортсмен Владимир Порфиров потерял сознание во время этапа заплыва в Крылатском на дистанции в одну милю. Несмотря на длительные реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.