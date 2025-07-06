Триатлонист умер на соревнованиях в Москве Триатлонист Владимир Порфиров умер на соревнованиях в Москве

В субботу 5 июля на соревнованиях по триатлону в Москве произошла трагическая гибель участника, сообщила пресс-служба федерации. Спортсмен Владимир Порфиров потерял сознание и утонул во время этапа заплыва в Крылатском. Инцидент случился на дистанции в одну милю.

Спасатель на сапе, дежуривший вблизи с местом инцидента, заметил спортсмена, после чего он был оперативно транспортирован на берег, где его уже ждали врачи для оказания первой помощи, — говорится в публикации.

Порфирова немедленно доставили на берег, где дежурившие врачи начали оказывать первую помощь. К сожалению, несмотря на длительные реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

Точную причину его гибели установят позже. Известно, что Порфиров участвовал в триатлоне более 10 лет. Федерация триатлона России выразила соболезнования и пообещала оказать всестороннюю поддержку семье погибшего опытного спортсмена.

Ранее стало известно о гибели 26-летнего Артема Калмыкова во время футбольного матча в Подмосковье. Инцидент случился в Подольске в рамках соревнований лиги B-3 чемпионата Московской области.