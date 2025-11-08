«Серьезно болел»: Малышева отметила, что Николаев прожил долгую жизнь

Елена Малышева на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Ушедший из жизни народный артист России Юрий Николаев прожил долгую жизнь, несмотря на проблемы со здоровьем, заявила Пятому каналу телеведущая Елена Малышева на церемонии прощания со знаменитостью. По ее словам, он мужественно боролся, это стало возможным благодаря поддержке семьи, особенно супруги.

Он очень долго и серьезно болел. И учитывая те диагнозы, которые у него были, он прожил долгую жизнь. Но это все не играет никакой роли, потому что у него была прекрасная семья, — сообщила собеседница.

Николаев скончался на 77-м году жизни. Артист получил широкую известность как создатель и ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», открывших путь многим российским исполнителям. В последние месяцы у него обострилось онкологическое заболевание, усугубленное хроническими болезнями дыхательных путей и многолетним курением.

Как сообщалось, церемония прощания с телеведущим прошла на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 8 ноября. Вдова поблагодарила всех, кто выразил уважение покойному.