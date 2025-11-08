Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года

Жительница поселка Грейт-Баддоу в Великобритании Вирджиния Маккаллоу убила своих престарелых родителей и прожила с их телами четыре года, сообщает издание Daily Star. По его информации, все это время 36-летняя женщина скрывала факт их смерти. Соседям она говорила, что родители плохо себя чувствуют или путешествуют.

В течение четырех лет Вирджиния Маккалоу жила в Грейт-Баддоу, графство Эссекс, сообщая соседям, что ее пожилые родители плохо себя чувствуют, путешествуют или просто не выходят из дома, — говорится в публикации.

Следствие установило, что сперва женщина отравила своего отца, подмешав ему в напиток смертельную дозу лекарств. На следующий день она забила молотком и заколола ножом мать. Суд приговорил британку к пожизненному заключению.

Ранее житель штата Карнатака в Индии задушил свою четырехлетнюю дочь. Отец девочки также покончил с собой. Предполагается, что 37-летний мужчина пошел на преступление в отношении ребенка после того, как супруга решила развестись и попросила не искать ее.