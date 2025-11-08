Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 19:00

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Белый чай Белый чай Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый чай издавна считается наиболее полезным сортом чая. Однако исследования показывают, что у него имеется конкурент. Соперник популярного напитка не только укрепляет иммунитет и богат множеством полезных веществ. Он также содержит минимум кофеина, способного навредить организму. О самом полезном сорте чая читайте на NEWS.ru.

Какой сорт чая считается самым полезным

Существует шесть главных сортов чая: черный, зеленый, желтый, белый, улун и пуэр. Они отличаются видами ферментации (скруткой, сушкой и т. п.) и способами заваривания. Но все они являются источниками витаминов и минералов. Так что их умеренное употребление оказывает комплексный оздоравливающий эффект.

И все же среди перечисленных чаев выделяется сорт, который заслуженно называют «напитком красоты и здоровья». И, вопреки распространенному мнению, это не зеленый, а белый чай. Как и черный и зеленый сорта, его получают из листьев Camellia sinensis — китайской камелии. Разница состоит в периоде сбора и способе ферментации.

Сбор белого чая начинается рано: в феврале-марте. При этом в ход идут только почки и самые молодые побеги. К этому времени кусты камелии китайской еще покрыты тонкими белыми ворсинками, защищающими растение от холода. Потому сорт и носит такое название.

Белый чай проходит минимальную ферментацию: листья не скручивают, а лишь немного подвяливают. Благодаря этому они сохраняют максимум полезных веществ. И отсюда же нежный, ненавязчивый вкус напитка.

В чем польза белого чая

Благодаря минимальной ферментации в листьях белого чая сохраняются витамины А, В, С, Е, Р, а также эфирные масла, антиоксиданты и аминокислоты. Поэтому данный напиток:

  • укрепляет иммунитет;
  • оказывает противовирусное и антибактериальное действие;
  • используется как одно из средств профилактики рака;
  • нормализует уровень сахара и холестерина в крови (актуально для диабетиков);
  • улучшает пищеварение;
  • очищает организм;
  • ускоряет метаболизм и помогает сбросить лишний вес;
  • используется для профилактики кариеса;
  • тонизирует организм, не перегружая нервную систему;
  • активизирует работу головного мозга.

В белом чае содержится меньше кофеина, нежели в кофе, зеленом или черном чае. Так, в чашке белого чая содержится 5–15 мг кофеина, в чашке зеленого — от 30 мг, а в чашке черного — около 45 мг. Кружка кофе в среднем содержит 70–100 мг кофеина. (Приведенные значения являются усредненными: количество кофеина варьируется в зависимости от способа заваривания.) То есть употребление белого чая не приводит к излишней стимуляции нервной и сердечно-сосудистой систем.

Польза белого чая Польза белого чая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белый чай также называют чаем красоты. Благодаря содержащимся в нем полезным веществам он улучшает состояние кожи и волос. А еще этот напиток улучшает кровообращение, что, в свою очередь, замедляет процессы старения.

Как заваривать белый чай

Чтобы сохранить вкусовые качества и пользу белого чая, нужно научиться правильно его заваривать. Обычно на 2–10 г листьев используется 200–250 мл воды. При этом воду стоит заранее отфильтровать.

Заварку рекомендуется засыпать в чайник, заранее ошпаренный кипятком. Далее добавьте небольшое количество горячей воды и тут же слейте: это позволит избавиться от чайной пыли. Наконец, залейте листья водой температурой не выше 80 градусов.

Настаивать чай можно до 5 минут. Чем дольше завариваются листья, тем крепче получается напиток. Иногда при долгом заваривании у него появляется горьковатый привкус. Впрочем, способы заваривания могут чуть варьироваться в зависимости от разновидности чая. Так что если на упаковке имеется инструкция от производителя, следуйте ей.

Теперь вы знаете, какой сорт чая считается самым полезным. Белый чай — настоящий кладезь полезных веществ. Так что он полностью оправдывает титул «напитка красоты и здоровья».

Ранее мы рассказывали, какой напиток доказанно улучшает работу мозга.

