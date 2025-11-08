Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Удивительно, но напитком, улучшающим работу мозга, названо какао. Оно способствует расширению сосудов головного мозга и стимулирует его активность. Также какао улучшает настроение благодаря содержанию триптофана — аминокислоты, которая превращается в серотонин, известный как гормон радости.

В преддверии Нового года советуем чуть больше узнать об этом удивительном напитке и попробовать приготовить его всей семьей в ближайшие выходные! Горячий напиток можно перелить в термос и взять на прогулку по парку, но, если хочется посидеть дома, предлагаем устроить конкурс по украшению своей порции какао.

Не было бы счастья, да несчастье помогло — как испанец построил какао-империю

Западная Африка — крупнейший в мире регион по производству какао. На долю Кот-д’Ивуара приходится около 40% мирового производства, а на долю соседней Ганы — 25%. Тем не менее какао не является местным растением ни в одной из этих стран. Чтобы узнать об истории какао больше, следует обратить внимание на Латинскую Америку.

Здесь с VII века какао-бобы использовались ацтеками и инками в качестве валюты или для приготовления напитка ксокоатль. Традиционно прадеды какао готовили так: бобы обжаривали, перемалывали и смешивали с водой, солью, перцем, корицей. Считалось, что этот напиток укреплял силы и дарил бодрость.

В XVI веке испанский конкистадор Эрнан Кортес, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков, завез в Европу какао-бобы. К 1580 году плантации какао, контролируемые испанскими конкистадорами, уже были источником значительного богатства для колониальных центров.

Какао-бобы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каким был какао-боб до того, как он попал на прилавок нашего магазина?

Плоды какао созревают, когда они становятся ярко-желтыми или оранжевыми. Самое ценное — семена. Каждое из них по размерам напоминает оливку. Семена растут в пять рядов, окруженные белой мякотью или сердцевиной.

Далее семена следует просушить на солнце. Под его лучами бобы становятся пурпурными. После семена отправляют на ферментацию. Их либо складывают кучей на земле, либо строят систему из каскадных ящиков. В таком виде бобы проводят до 10 дней.

Почти готовые бобы вновь отправляют на сушку, которая займет неделю-две. После этого зерна сортируют, упаковывают в мешки и отправляют на международный рынок.

Вместо чая и кофе с утра — готовим какао с корицей

Молоко — 190 мл

Какао-порошок — 20 г

Крахмал (лучше взять кукурузный) — половина чайной ложки

Корица — крупная щепотка

Соль — крупная щепотка

Сахар— по вкусу

Как приготовить какао дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вскипятить немного воды. Смешать сухие ингредиенты. Поставить молоко на огонь. Его нужно нагреть до состояния, чуть превышающего температуру тела. Пока молоко доводится до готовности, следует смешать немного кипятка с какао-массой. Взбивайте смесь до тех пор, пока не исчезнут все комочки. В готовое молоко влить шоколадную смесь. Помешивая, довести до кипения и снять с огня, не переставая помешивать. Готовый напиток можно украсить зефирками или коричной крошкой.

