Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера. Этот чай стал для меня настоящим открытием — согревающий, ароматный, с волшебным цитрусовым вкусом! Готовила для друзей в прошлые выходные — теперь все просят рецепт. Идеальный способ поднять настроение в пасмурный день.

Берем: крупный апельсин, черный чай крупнолистовой, яблоко, сахар или мед по вкусу.

Апельсин разрезаю пополам и аккуратно вычищаю мякоть — сохраняю ее для следующего шага. В апельсиновой «чаше» делаю несколько отверстий шилом или ножом — через них будет стекать готовый напиток. Наполняю половинку чаем. Фруктовую мякоть апельсина и яблоко нарезаю и добавляю к ним кипяток.

Апельсиновую корзиночку слегка прогреваю над паром — так она раскрывает эфирные масла. Устанавливаю ее на кружку и медленно заливаю горячим фруктовым настоем с апельсином и яблоком. Через отверстия чай красиво стекает в чашку, обогащаясь цитрусовыми нотами. Добавляю сахар или мед.

Секрет: для пикантности можно добавить в апельсиновую чашу звездочку бадьяна или щепотку корицы. Подавайте сразу — этот напиток не просто согревает, а создает особую атмосферу уюта!

