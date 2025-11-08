Классическая шарлотка с яблоками: секреты пышного и ароматного пирога

Классическая шарлотка с яблоками — это простое и очень вкусное угощение, которое понравится всей семье. Этот пирог не требует много времени и сложных ингредиентов, а результат всегда радует нежнейшей текстурой и ароматом свежих фруктов.

Для приготовления понадобятся 3–4 средних яблока, 3 куриных яйца С1 или С0, стакан сахара-песка, стакан хлебопекарной муки и щепотка разрыхлителя. Яблоки шинкуют тонкими ломтиками и распределяют по дну формы для выпечки. Взбивают яйца с сахаром до пышной пенки, затем порционно всеивают сыпучие ингредиенты, перемешивают. Тестом заливают яблоки и выпекают в разогретой духовке при 180 °С около 30–40 минут до румяной шапки.

Яблочная шарлотка — отличный вариант быстрого домашнего десерта. Она сочетается с чаем или кофе и поднимает настроение в любое время дня. Готовьте с радостью и угощайте близких!