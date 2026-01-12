Атака США на Венесуэлу
Курица, шпинат, два вида сыра и бекон! Запекаю рулетики под соусом из кетчупа и сои. Идеальное горячее на праздник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Здесь нет ничего лишнего. Куриное филе — нейтральная основа. Творожный сыр — клей и увлажнитель. Твердый сыр — пикантные тянущиеся нити. Шпинат — свежесть и цвет. Бекон — хрустящая оболочка и солоноватый дымный вкус. Кетчуп с соевым соусом — сладко-соленая глазурь.

Куриное филе (600 г) разрезаю вдоль на тонкие пласты и отбиваю через пищевую пленку до толщины 5-7 мм. Каждый пласт слегка солю, перчу и посыпаю сушеным или свежим чесноком. Шпинат (150 г) промываю и обжариваю на ложке сливочного масла 2-3 минуты, пока не увянет. Даю остыть. Твердый сыр (150 г) натираю на крупной терке. На каждый пласт курицы наношу тонкий слой творожного сыра (всего около 100 г). Сверху посыпаю тертым твердым сыром и выкладываю ложку шпината. Аккуратно, но плотно сворачиваю филе в тугой рулет, начиная с узкого края. Каждый рулет оборачиваю 2-3 ломтиками сырокопченого бекона (200 г), как бинтом. Выкладываю рулетики швом вниз в форму для запекания. Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Пока рулетики запекаются, смешиваю для глазури кетчуп и соевый соус (примерно в пропорции 2:1). Через 30 минут достаю форму, поливаю рулетики приготовленной глазурью и возвращаю в духовку еще на 7-10 минут, пока соус не запечется и не образует блестящую корочку. Даю немного остыть в форме, затем нарезаю порционными кусками или подаю целиком.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

